Егор Борисов принял участие в заседании набсовета «АЛРОСА»

19 апреля в Москве Егор БОРИСОВ принял участие в очередном заседании наблюдательного совета ПАО «АЛРОСА» по председательством министра финансов РФ Антона СИЛУАНОВА.

В ходе заседания были рассмотрены итоги деятельности компании за 2016 год. Отмечено, что ей удалось сохранить мировое лидерство в алмазодобывающей отрасли. Выручка от продаж алмазов выросла на 24,6% по сравнению с 2015 годом. Чистая прибыль «АЛРОСА» по Международным стандартам финансовой отчётности за 2016 год в 4 раза превысила показатель прошлого года, составив 133,471 млрд рублей.

Компанией начислено в 2016 году налогов и обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды 64 573,4 млн.рублей, что выше плановых показателей на 4,3%.