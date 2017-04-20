Ко Дню местного самоуправления в Якутске. Программа мероприятий

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления
в городском округе «город Якутск» с 18 по 24 апреля 2017 года
|18-21 апреля
|по отдельному плану
|Тематические классные часы, открытые уроки, книжные выставки в образовательных учреждениях города Якутска и пригородах с участием депутатов Якутской городской Думы, сотрудников Окружной администрации города, членов Молодежной палаты города Якутска
Место проведения: во всех общеобразовательных учреждениях
|Общегородской субботник
Место проведения: во всех округах и пригородах
|19 апреля (среда)
|10.00-12.00
|Круглый стол Молодежной палаты города Якутска на тему: «Организация школьного парламента г. Якутска».
Место проведения: Большой зал Окружной администрации города Якутска
|20 апреля (четверг)
|в течение дня
|Единый информационный день, приуроченный ко Дню местного самоуправления.
Место проведения: во всех округах и пригородах
|21 апреля (пятница)
|09.00-15.00
|Единый день приема населения депутатами Якутской городской Думы в общественных приемных.
|21 апреля (пятница)
|16.00
|Торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления.
— вручение государственных наград;
-вручение знака «Лучший муниципальный служащий»;
— благотворительный аукцион;
-концерт «Две звезды».
Место проведения: Дворец детства
|22 апреля (суббота)
|09.00-14.00
|День бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск».
Место проведения: Управа Губинского округа
|АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
24 апреля (понедельник)
|14.00
|Деловая игра «Школа самоуправления» среди учащихся общеобразовательных учреждений округа.
Место проведения: Актовый зал Управы Автодорожного округа
|ГАГАРИНСКИЙ ОКРУ
21 апреля (пятница)
|по
уточнению
|День самоуправления для старшеклассников.
Место проведения: Управа Гагаринского округа, ул.Можайского, 13/3г, корпус 1
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
21 апреля (пятница)
|14.00
|Встреча опытных деятелей органов местного самоуправления РС (Я) с молодежью города Якутска «Добрый совет».
Место проведения: Зал библиотеки Якутского института водного транспорта
|ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
20 апреля (четверг)
|10.00
|Праздничный выезд в санаторий «Абырал» общественного клуба «Певческие посиделки».
Место проведения: Санаторий «Абырал»
|21 апреля (пятница)
|10.00
|Информационная выставка «Местное самоуправление – стержень государства».
Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)
|10.00
|Выставка «Местное самоуправление города Якутска: прошлое и настоящее».
Место проведения: Национальный художественный музей РС(Я)
|15.00
|Субботник силами сотрудников управы на территории сквера им. И. Крафта – якутского губернатора.
Место проведения: Сквер им. И. Крафта
|ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
10-20 апреля
|Конкурс детских сочинений на тему «Мой город» среди учащихся СОШ округа
Место проведения: Управа Промышленного округа
|20 апреля (четверг)
|14.00
|Конкурс среди учащихся старших классов «Городской округ – история, настоящее и будущее».
Место проведения: Актовый зал Управы Промышленного округа
|САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
19 апреля (среда)
|13.00
|Информационный час «Мой край родной – частица Родины большой».
Место проведения: Библиотека «Школьный мир»
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
21 апреля (пятница)
|15.00
|Мероприятие «День открытых дверей» для населения Строительного округа с участием депутатов Якутской городской Думы.
Место проведения: Актовый зал Управы Строительного округа
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
21 апреля (пятница)
|12.00
|«Библиотека это интересно» — встреча с учениками 6 «г» класса НПСОШ №2.
Место проведения: Библиотека №16 «Зал семейного чтения»
|13.00
|Встреча с юными читателями «О городе моём. В городе моём».
Место проведения: Детская библиотека № 15 «Моя библиотека
|МКР. КАНГАЛАССЫ
21 апреля (пятница)
|10.00
|Встреча руководителя «Администрации мкр. Кангалассы» МКУ ГО «город Якутск» с учащимися старшего звена МОБУ КСОШ на тему «Об общих принципах местного самоуправления».
Место проведения: МОБУ Кангаласская СОШ
|10.00-17.00
|Анкетирование среди населения «Ваше отношение к Вашей власти».
Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»
|11.00-16.00
|Ярмарка – выставка изделий ручной работы.
Место проведения: мкр. Кангалассы, ДК «Горняк»
|13.00-14.00
|Утренник «Примите наши поздравления».
Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»
|с. МАГАН
21 апреля (пятница)
|13.00
|Диалог с властью — встреча с населением с участием заместителя руководителя Администрации с. Маган» Спиридонова С.А.
Место проведения: с. Маган, библиотека «Библиополе»
|Мкр. МАРХА
20-27 апреля
|10.00
|Книжная выставка.
Место проведения: библиотека «Встреча»
|21-27 апреля
|10.00
|Книжная выставка.
Место проведения: библиотека «Березка»
|22 апреля (суббота)
|14.00
|Выставка работ любительского творчества «Славянский базар»
Место проведения: КСЦ «Чэчир»
|с. ПРИГОРОДНЫЙ
21 апреля (пятница)
|Классные тематические часы на тему: «Основы местного самоуправления».
Место проведения: МБОУ СОШ №12
|с. ТАБАГА
17-18 апреля
|10.30
|Сочинение среди учеников старших классов на тему «Если бы я был мэром…».
Место проведения: Табагинская СОШ
|19-20 апреля
|14.00
|Классные часы среди учащихся 9- 11 классов, а так же подведение итогов сочинения.
Место проведения: Табагинская СОШ
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ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
17-21 апреля
|Выставка книг «Власть в лицах».
Место проведения: с. Тулагино, библиотека «Ньургуhун»
|21 апреля (пятница)
|13.00
|Проведение субботника по благоустройству территории сквера «Слава ветеранам» по ул. Николаева и памятника павшим ВОВ по ул. Первомайская с. Тулагино.
|с. ХАТАССЫ
21 апреля (пятница)
|15.00
|Встреча с ветеранами муниципальной службы Администрации с. Хатассы с коллективом Администрации наслега Хатассы:
— круглый стол на тему: «Прошлое и сегодня села Хатассы»;
— игра Т.О.К
Место проведения: Администрация наслега Хатассы