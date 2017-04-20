Ко Дню местного самоуправления в Якутске. Программа мероприятий

18-21 апреля

по отдельному плану Тематические классные часы, открытые уроки, книжные выставки в образовательных учреждениях города Якутска и пригородах с участием депутатов Якутской городской Думы, сотрудников Окружной администрации города, членов Молодежной палаты города Якутска Место проведения : во всех общеобразовательных учреждениях

Общегородской субботник Место проведения : во всех округах и пригородах

19 апреля (среда)

10.00-12.00 Круглый стол Молодежной палаты города Якутска на тему: «Организация школьного парламента г. Якутска». Место проведения : Большой зал Окружной администрации города Якутска

20 апреля (четверг)

в течение дня Единый информационный день, приуроченный ко Дню местного самоуправления. Место проведения: во всех округах и пригородах

21 апреля (пятница)

09.00-15.00 Единый день приема населения депутатами Якутской городской Думы в общественных приемных.

21 апреля (пятница)

16.00 Торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления. — вручение государственных наград; -вручение знака «Лучший муниципальный служащий»; — благотворительный аукцион; -концерт «Две звезды». Место проведения : Дворец детства

22 апреля (суббота)

09.00-14.00 День бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск». Место проведения: Управа Губинского округа

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ 24 апреля (понедельник)

14.00 Деловая игра «Школа самоуправления» среди учащихся общеобразовательных учреждений округа. Место проведения: Актовый зал Управы Автодорожного округа

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУ 21 апреля (пятница)

по уточнению День самоуправления для старшеклассников. Место проведения : Управа Гагаринского округа, ул.Можайского, 13/3г, корпус 1

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ 21 апреля (пятница)

14.00 Встреча опытных деятелей органов местного самоуправления РС (Я) с молодежью города Якутска «Добрый совет». Место проведения: Зал библиотеки Якутского института водного транспорта

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ 20 апреля (четверг)

10.00 Праздничный выезд в санаторий «Абырал» общественного клуба «Певческие посиделки». Место проведения: Санаторий «Абырал»

21 апреля (пятница)

10.00 Информационная выставка «Местное самоуправление – стержень государства». Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)

10.00 Выставка «Местное самоуправление города Якутска: прошлое и настоящее». Место проведения: Национальный художественный музей РС(Я)

15.00 Субботник силами сотрудников управы на территории сквера им. И. Крафта – якутского губернатора. Место проведения: Сквер им. И. Крафта

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ 10-20 апреля

Конкурс детских сочинений на тему «Мой город» среди учащихся СОШ округа Место проведения : Управа Промышленного округа

20 апреля (четверг)

14.00 Конкурс среди учащихся старших классов «Городской округ – история, настоящее и будущее». Место проведения : Актовый зал Управы Промышленного округа

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ 19 апреля (среда)

13.00 Информационный час «Мой край родной – частица Родины большой». Место проведения : Библиотека «Школьный мир»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 21 апреля (пятница)

15.00 Мероприятие «День открытых дверей» для населения Строительного округа с участием депутатов Якутской городской Думы. Место проведения: Актовый зал Управы Строительного округа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 21 апреля (пятница)

12.00 «Библиотека это интересно» — встреча с учениками 6 «г» класса НПСОШ №2. Место проведения: Библиотека №16 «Зал семейного чтения»

13.00 Встреча с юными читателями «О городе моём. В городе моём». Место проведения: Детская библиотека № 15 «Моя библиотека

МКР. КАНГАЛАССЫ 21 апреля (пятница)

10.00 Встреча руководителя «Администрации мкр. Кангалассы» МКУ ГО «город Якутск» с учащимися старшего звена МОБУ КСОШ на тему «Об общих принципах местного самоуправления». Место проведения: МОБУ Кангаласская СОШ

10.00-17.00 Анкетирование среди населения «Ваше отношение к Вашей власти». Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»

11.00-16.00 Ярмарка – выставка изделий ручной работы. Место проведения: мкр. Кангалассы, ДК «Горняк»

13.00-14.00 Утренник «Примите наши поздравления». Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»

с. МАГАН 21 апреля (пятница)

13.00 Диалог с властью — встреча с населением с участием заместителя руководителя Администрации с. Маган» Спиридонова С.А. Место проведения: с. Маган, библиотека «Библиополе»

Мкр. МАРХА 20-27 апреля

10.00 Книжная выставка. Место проведения : библиотека «Встреча»

21-27 апреля

10.00 Книжная выставка. Место проведения : библиотека «Березка»

22 апреля (суббота)

14.00 Выставка работ любительского творчества «Славянский базар» Место проведения: КСЦ «Чэчир»

с. ПРИГОРОДНЫЙ 21 апреля (пятница)

Классные тематические часы на тему: «Основы местного самоуправления». Место проведения: МБОУ СОШ №12

с. ТАБАГА 17-18 апреля

10.30 Сочинение среди учеников старших классов на тему «Если бы я был мэром…». Место проведения: Табагинская СОШ

19-20 апреля

14.00 Классные часы среди учащихся 9- 11 классов, а так же подведение итогов сочинения. Место проведения: Табагинская СОШ

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ 17-21 апреля

Выставка книг «Власть в лицах». Место проведения: с. Тулагино, библиотека «Ньургуhун»

21 апреля (пятница)

13.00 Проведение субботника по благоустройству территории сквера «Слава ветеранам» по ул. Николаева и памятника павшим ВОВ по ул. Первомайская с. Тулагино.

с. ХАТАССЫ 21 апреля (пятница)