22 марта якутянам окажут бесплатную юридическую помощь

22 марта 2018 года в рамках реализации проекта оказания юридической помощи населению и Декады посвященной Дню правовых знаний в Республике Саха (Якутия) Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России проводит День бесплатной юридической помощи.

Консультации будут проводиться 22 марта т.г. с 11.00 до 17.00 в здании Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) по адресу Проспект Ленина, 40 (вход со стороны ул. Проспект Ленина (Исторический зал). В этот день за квалифицированной юридической помощью можно обратиться к специалистам Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия), Правового комитета администрации ГО «Город Якутск», Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия),Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) и др.