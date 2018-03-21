22 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 22 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Дзержинского 16, 12/3, 14/2, Богатырева 11, 11/1, 11/2, 11/3;

09:00-17:00 – мкр-н Малая Марха (частично), Намский тракт 14 км;

09:00-13:00 – Беринга 1-40, Челюскина 6-47/2а, Бабушкина 9, Кржижановского 34/1-109/1, Очиченко 3/1-21б;

09:30-14:00 – Можайского 60/5- 79, 50 лет Октября 42/1, Набережная, Набережная 2-я, Набережная 3-я;

14:00-17:00 – Дзержинского 16, 12/3, 14/2, Богатырева 11, 11/1, 11/2, 11/3, Лермонтова 90/3-98/2.

Амгинский район:

14:00-17:00 – с. Бетюнцы, с. Абага, с. Мяндиги, с. Михайловка.

Горный район:

14:00-15:00 – с. Бердигестях (частично).

Ленский район:

14:30-17:30 — г. Ленск (аэропорт, мкр-н «Вертолётная площадка»).

Мирнинский район:

14:00-16:00 – г. Мирный (Московская 3а, 8, 11б, 12а, 13а, 14, 16, Ойунского 14, проспект Ленинградский 13а, детский сад №55, социально-реабилитационный центр «Харысхал»).

Таттинский район:

10:00-13:00 – c. Черкех;

14:00-17:00 – с. Кыйы.

Усть-Алданский район:

11:00-13:00 – с. Сырдах, с. Окоемовка, с. Арылах, с. Бейдинге.

В графике возможны изменения.