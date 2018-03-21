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21 марта 2018, 17:25
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22 марта — День бесплатной юридической помощи

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 23 марта 2018 года в республике проводится ежегодный День правовых знаний.

В рамках данного мероприятия 22 марта, в среду, с 11:00 до 17:00 в здании Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) по адресу: проспект Ленина, 40 (Исторический зал) специалистами Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) совместно с Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России будет проведен очередной День оказания бесплатной юридической помощи.

Граждане смогут обратиться к заместителю начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления С.В. Евсеевой по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Прием осуществляется без предварительной записи. Для участия в приеме необходимы документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия представителя.

 

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Источник: Пресс- служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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