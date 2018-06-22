22 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 22 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, технологическому присоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Озерная 19/2, Космонавтов 17- 26/1, Сергеляхское шоссе 11 км (частично), СОТ «Быйанг», Ильменская 23, 2 Набережная 3/4 — замена провода на СИП, подключение потребителей;

09:30-13:00 – Покровский тракт 10 км – проверка оборудования;

09:00-17:00 – Леваневского 5/4, Газовиков 1-7, Лонгинова 24/10-61, Чайковского 11, 18, Н. Сайсарская 4- 11, К. Алексеева 9- 13, СОТ Быйанг, Чернышевского 3- 19, Гастелло 1-11, Чкалова (частично) – капитальный ремонт;

13:30-17:00 – Маганский тракт 2 км (частично), М. Марха (частично), Ленина 7-11, Стояновича 1- 24 – пасынкование опоры, подключение потребителей.

Олекминский район:

12:30-17:00 – п. Аэропорт (новостройки правая и левая стороны: ул. Садовая, Светлая, Осеняя, Центральная, Карьерная, Олимпийская, Габышева, Барамыгина, Дорожная) — ремонтные работы.

Ленский район:

09:30-17:30 – г. Ленск (Ул. Портовская (д. 10-20), ул. Таежная (д.9,11,13,24,26), ул. Сунтарская (д. 13-19, 8-14), ул. Мирнинская (25-31), ул. Чапаева, (д. 71-79) — замена вводов жилых домов.

10:00-12:30 – г. Ленск (промбаза) – ремонт оборудования.

09:30-17:30 – г. Ленск (ул. Нагорная) — замена вводов жилых домов.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.