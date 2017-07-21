22 июля в Якутске на перекрестке улиц Дзержинского-Чиряева будет ограничено движение

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершающимися работами по прокладке газопровода высокого и низкого давления в целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Дзержинского — Чиряева города Якутска на период с 01:00 часов 22 июля до 23:00 часов 23 июля 2017 года будет ограничено движение транспортных средств.

Маршрутные автобусы №1, №4, №6, №8, №16, №20, №25, №109 будут осуществлять движения согласно указанной схемы синим цветом, маршрутный автобус № 6 при движении со стороны кинотеатра «Центральный» будет осуществлять движение по схеме указанной зеленым цветом.

Дорожный знак 3.18.2 — «Поворот налево запрещен», установленный на пересечении проспекта Ленина с улицей Курашова временно прекращает свое действие в период с 01:00 часов 22 июля до 23:00 часов 23 июля 2017 года, также временно будет изменен режим работы светофорных объектов установленный на пересечении проспекта Ленина с улицей Курашова.