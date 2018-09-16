21 сентября в Якутске начнется ежегодная ярмарка местной сельхозпродукции

21-23 сентября на Комсомольской площади столицы пройдет традиционная республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие – 2018».

В течение трех дней на территории Крестьянского рынка города Якутска будет организована продажа свежих овощей, мяса, рыбной и молочной продукции от лучших сельхозтоваропроизводителей республики. Кроме того, будет работать выставка домашних животных скороспелой отрасли.

Во время выставки-ярмарки состоится ряд важных для отрасли мероприятий: круглый стол «Проблемы и перспективы мясного скотоводства в РС (Я)», рабочее совещание по итогам 9 месяцев 2018 года, фестиваль «Блюда Якутии», конные скачки на призы отраслевого министерства, мастер-классы рестораторов, предприятий общепита, концерты звезд эстрады и коллективов художественной самодеятельности.

В рамках мероприятий 21 сентября на территории ипподрома ЯГСХА откроется выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники, на которой можно будет посмотреть тракторы, прицепную технику и оборудование от ведущих поставщиков республики. Также в рамках мероприятий 22 сентября на ипподроме ЯГСХА пройдут конные скачки на призы Министерства сельского хозяйства РС (Я).

Завершится выставка-ярмарка «Продовольствие-2018» в воскресенье, 23 сентября. Приходите, покупайте, поддерживайте местных товаропроизводителей!

Программа на сайте министерства сельского хозяйства: https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2941021