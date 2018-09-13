21 сентября театр эстрады приглашает на юбилейный концерт

21.09.18 в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» с 17.00 и 20.00 театр эстрады приглашает жителей и гостей города на юбилейный концерт, посвящённый 50-летию якутской эстрады. В концерте примут участие ветераны сцены, первые солисты групп «Чороон», «Эстрада 72», «Иэхэй Чуохай» также ветераны сцены Юрий Платонов, Владимир Заболоцкий, Сергей Попов, Татьяна и Георгий Сергучевы с дочерью Куннэй, вы увидите отрывки из музыкальных спектаклей, отрывок из «Гольд шоу» и услышите любимые эстрадные песни разных лет в исполнении артистов ГТЭ Далааны, Василия Еремеева, Павла Семенова, Лэгэнтэйэ, Ники, Эрчим, Анатолия Горохова, Чыскыырай, Вари Аманатовой, Анастасии Готовцевой, Умсууры, Тамары Поповой, Сахаи, Надины Эльпис, Кости Степанова, Саниты Ай, Эрхаана, Алены Дивы, Байтыкана, Хатылаевых, Айгылаана, Кеши Лебедева, Амгаяны, Андреаны.

Режиссер концерта Амгалена Нотара готовит для вас потрясающее шоу.

Ведущие концерта Николай Гоголев и Александр Бурнашев.

Справки по телефону 744-330.