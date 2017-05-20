21 мая в Якутске пройдет открытый турнир по хапсагаю

В воскресенье, 21 мая, в СК «Стерх» (ул.Можайского,13) состоится открытый турнир управы Гагаринского округа по борьбе хапсагай памяти Героя социалистического труда, трижды кавалера трудового Красного знамени, заслуженного пилота СССР Валерия Кузьмина.

Как сообщает начальник Управления Гагаринского округа Руслан Платонов, основной целью соревнований является подготовка спортсменов сборной команды города Якутска по борьбе хапсагай к ХХ Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Предварительные и финальные схватки, награждение призеров и победителей состоятся 21 мая с 10 час.

В соревнованиях участвует порядка 100 спортсменов в различных весовых категориях, предусмотрено 33 призовых места.

Поддержать спортсменов придет глава городского округа «город Якутск» Айсен Николаев.