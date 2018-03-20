21 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 21 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-10:30 – Дзержинского 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26/1, 26/2, 26/7;

09:00-12:00 – Федора Попова 23, Набережная 3-я 49, 51/1, Сергеляхское шоссе 12 км 5-18;

09:00-17:00 – Набережная 18, Неустроева 9-37/3, Гастелло 20, 20а, 20/1, 24-30, Чкалова 44, 48, Стеклова переулок 12, Крупской 51, Тимирязева 50/1, Сергеляхское шоссе 4 км 21/3;

09:30-14:00 – Дальняя 53-101, Песчаная 1/8, 40-88;

14:00-16:00 – мкр-н Малая Марха (частично);

14:00-17:00 – Парковая 3.

Таттинский район:

14:00-17:00 – с. Усть-Татта, с. Хара-Алдан.

Усть-Алданский район:

11:00-13:00 – с. Кептэни, с. Беттэ, с. Усун-Кюель, с. Далы, насосная станция «Элесин».

Сунтарский район

11:00 — 13:00 — с. Крестях

13:00 – 15:00 – с.Кокуну, Тэнкя, Вилючан, Нахара.

Ленский район

14:30 — 17:30 — г. Ленск (Ж/фонд: ул.Пролетарская с д.53-73, ул. Толстого,д. 9-14, ул.Тургенева с д.2-20, ул. Пушкина д.11-44).

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo. Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.