21 марта — Международный день лесов

Международный день лесов в 2018 году отмечается 21 марта. Лес – это богатство всей нашей Земли, наполненное жизнью. Благодаря ему формируется климат, появляется кислород, уничтожаются вредные выбросы.

Впервые этот праздник прозвучал как официальное призвание к защите лесов в 1971 году. На 23-м съезде Генеральной ассамблеи ООН по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства и поддержке других сельскохозяйственных организаций было принято решение подписать указ о проведении Международного дня леса датой которого назначили 20 или 21 марта. Именно в эти дни в Северном полушарии Земли наступает весеннее равноденствие, а в Южном полушарии – осеннее.

Целью и задачами молодого праздника является информирование населения о важности лесов в жизни всего населения планеты, поддержании их в первозданном состоянии, методах защиты, уход за зелеными насаждениями и рациональное использования их в качестве сырья.

Для этого, все члены-государства ООН проводят специальные мероприятия ко дню леса, где акцентируется внимание на необходимости защищать и возобновлять леса. 20 либо 21 марта устраиваются всевозможные выставки, акции, конкурсы, флешмобы и кампании по насаждению новых деревьев. В результате привлечения населения, местных властей в странах активно ведется целенаправленная политика лесоразведения и лесовосстановления.

Для РФ этот праздник особенно важен, ведь на ее территории находится буквально пятая часть всех мировых лесов и почти такое же количество мирового запаса древесины. Дата дня леса в России точно не определена, потому как отмечают праздник каждую вторую субботу мая, а порой из-за неблагоприятных погодных условий, все мероприятия приходится переносить. Впервые россияне отмечали этот праздник 14 мая в 2011 году, когда проводилась акция по посадке деревьев.Международный день леса1 В результате чего на 7-ми г земли,добровольцы из 60-ти регионов страны, засадили 25 миллионов саженцев. После проделанной работы правительство РФ приняло решение ежегодно проводить «Всероссийский день посадки леса».

Зеленые насаждения для России – это самое настоящее национальное богатство.Оно несет огромный вклад не только в развитие экономики, будучи источником сырья, но и в развитии биосферы, так как является одним из важнейших ее компонентов. Все эти положения определяет условия жизни на территории государства и на всей Земле, поэтому мы – люди должны сами заботиться о лесах, ухаживать за ними и пополнять ряды новыми саженцами.

Интересные факты

Дендрология – наука, которая изучает деревья.

Леса занимают третью часть площади суши.

Леонардо да Винчи установил: сумма толщин всех ветвей дерева на определенной высоте равна диаметру ствола.

В джунглях обитает две трети видов животных и растений планеты.

Самое высокое дерево – секвойя в национальном парке «Редвуд» в штате Калифорния, США. Ее высота – 116 м.

Самое старое дерево – ель в горах Швеции. Ее возраст – 9500 лет.

Самое распространенное в мире лиственное дерево – береза.

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Чтобы произвести один лист бумаги формата А4, потребуется 15-20 г древесины.

В Калининградской области на Куршской косе есть место под названием «Пьяный лес». В нем растут изогнутые и скрученные в петлю сосны.

В среднем одно дерево вырабатывает 100 кубометров кислорода в год.