21 июня в Якутии — нерабочий день

Короткая рабочая неделя ждет бюджетников республики. Национальный праздник Ысыах подарил якутянам дополнительный выходной день в среду, 21 июня. Наступила короткая рабочая неделя для бюджетников, сообщает Согласно постановлению правительства Якутии, республиканским праздничным днем является 21 июня – День национального праздника «Ысыах». В 2017 году 21 июня выпадает на среду. В соответствии с постановлением, работники организаций, финансируемых из средств государственного бюджета, получат возможность отдохнуть. Реализация постановления не потребует дополнительных расходов из средств государственного бюджета республики. Следующий выходной день — День народного единства подразумевает под собой три выходных дня — с 4 (суббота) по 6 ноября (понедельник). comments powered by HyperComments Источник: http://yakutiamedia.ru/news/599306/

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