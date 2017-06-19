21 июня в Якутии — нерабочий день

Короткая рабочая неделя ждет бюджетников республики.
Национальный праздник Ысыах подарил якутянам дополнительный выходной день в среду, 21 июня. Наступила короткая рабочая неделя для бюджетников, сообщает
Согласно постановлению правительства Якутии, республиканским праздничным днем является 21 июня – День национального праздника «Ысыах».
В 2017 году 21 июня выпадает на среду.
В соответствии с постановлением, работники организаций, финансируемых из средств государственного бюджета, получат возможность отдохнуть.
Реализация постановления не потребует дополнительных расходов из средств государственного бюджета республики.
Следующий выходной день — День народного единства подразумевает под собой три выходных дня — с 4 (суббота) по 6 ноября (понедельник).comments powered by HyperComments