21 июня в Якутии — нерабочий день

Четверг, 21 июня, в Якутии объявлен нерабочим праздничным днем, напомнили в Госсобрании Ил Тумэн, где проект закона в окончательном чтении был принят еще в апреле 2018 года.

«В Республике Саха (Якутия) День национального праздника Ысыах 21 июня объявлен нерабочим праздничным днем», — напомнили в парламенте.

К представителям федеральных органов решение о нерабочем дне носит рекомендательный характер, подчеркнули в Ил Тумэне.