21 июня в Якутии — нерабочий день

Четверг, 21 июня, в Якутии объявлен нерабочим праздничным днем, напомнили в Госсобрании Ил Тумэн, где проект закона в окончательном чтении был принят еще в апреле 2018 года.
«В Республике Саха (Якутия) День национального праздника Ысыах 21 июня объявлен нерабочим праздничным днем», — напомнили в парламенте.
К представителям федеральных органов решение о нерабочем дне носит рекомендательный характер, подчеркнули в Ил Тумэне.
Источник: http://news.ykt.ru/article/73833
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.