21 июня состоится концерт Юлияны

21 июня этого года в 17.00 и 20.00 часов, этно-певица, хомусист-виртуоз, артистка Государственного театра эстрады РС (Я) Юлияна — Дьүрүйээнэ Кривошапкина приглашает всех встретить вместе День летнего солнцестояния на её сольном концерте «Аар Айыы Дорҕооно» и пройти очищение под звуки чарующего хомуса под куполом государственного Саха Бриллиантового Цирка.

— Почему Вы решили именно в этом году устроить свой сольный концерт?

— В этом году будет 5 лет, как я начала обучать игре на хомусе людей разного возраста. Мои курсы для желающих обучиться игре на хомусе являются для меня прекрасной отдушиной, мне очень нравится заниматься преподаванием. Ко мне приходят заниматься не только дети, но и взрослые. Радует, что в последние годы появился интерес к хомусу и у людей появилось желание играть на нём не только у нас в Якутии, но и в разных странах мира. Я счастлива делиться опытом со всеми.

Моя давняя мечта — это собрать всех своих учеников и массовой игрой на волшебном инструменте хомус, под его чарующие звуки провести очищение, благословение, а также зарядить энергией всех собравшихся в этот день на моем концерте, именно в День летнего солнцестояния, перед традиционным обрядом встречи Солнца. Это уже третий концерт, на котором примут участие мои ученики. Специально по этому к нам приедут мои ученики из других стран. Ведь варган, это не только национальный инструмент народа Саха, но и многих других народов и именно этот маленький инструмент объединяет нас вокруг себя. Этому станет подтверждением мой концерт, где выступят именитые артисты, мои друзья — коллеги и единомышленники.

Юлияна — Дьуруйээнэ Кривошапкина — Отличник культуры РС (Я), победитель разных международных конкурсов, фестивалей этнической музыки, представитель этно -музыки народа Саха по миру. Она постоянно ездит в разные страны мира, с целью рассказать про нашу культуру и фольклор.

На концерте участие примут приглашенные артисты из разных стран: ХУАН ДЖЯНЬ, УЯНГА, НАЙРАЛ, ХУРЛЭ, ДАЛАЙ, ДЖИН, УНДАРАХ (Китай, Внутренняя Монголия); ДАМИР АЛИБАКИЕВ (Казахстан). Также выступят друзья -коллеги ЮЛИЯНЫ: АЙТАЛИНА АДАМОВА — Народная артистка РС(Я), ЛАРИСА ТРОЕВА — артистка оригинального жанра Театра Эстрады, ансамбль «КЫЛ САХА», этно — группа «АЙТАЛ», группа «ZAVOD”.

Специальный гость вечера — ЛЕОНИД САВВИН — ТҮМЭР ОЙУУН проведет обряд очищения и благословения.

20 июня всех желающих приглашают на пресс-конференцию с участием приглашенных артистов из разных стран и Юлияной Кривошапкиной — Дьүрүйээнэ.

Место проведения пресс-конференции: Театр Эстрады.

Адрес: ул. Дежнева, 26

Для тех, кому нравится исполнять импровизацию на хомусе проводится конкурс на странице @voice_sakha на призы невероятной, прекрасной , блистательной виртуоз- хомусистки Юлияны @krivoshapkinayuliyana.



На днях выходит новый клип Юлияны, который был снят совместно с известной певицей Сарэнхуар из Внутренней Монголии (Китай). Клип можно посмотреть в YouTube. Оператор Семен Аманатов; монтаж Айаал Адамов — Уруй Айаал; стилист- Дмитрий Васильев.

Бессменный режиссер — постановщик концерта Амгалена Нотара, она же духовная наставница, близкий друг и дизайнер многих её костюмов.



Место проведения концерта: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК РС(Я) ИМ. МАРФЫ И СЕРГЕЯ РАСТОРГУЕВЫХ.

Начало: 17:00 и 20:00. Билеты продаются в кассах Саха Цирка и к/т «Центральный».