21 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 21 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 км, СОТ «Быйанг» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 6 км, СОТ «Островок», Чусовского 1-57, Барахова 5-23, Тихонова 10-34, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Билибина 12-27/2 – ремонт оборудования ТП «Билибина»;

09:30-16:30 – 8 Марта 70-106 – перевод нагрузки ТП «Дальняя»;

10:00-12:00 – Каландаришвили 43 – переключение КЛЛ-Маяковского РП;

14:00-17:00 – Газовиков 34, 54, Сергеляхское поле (частично), СОТ «Птицевод-Хоро»(частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Мординова 1-17, Солдатова 2-5, Тихонова, Газомагистральная – пасынковка опорыЛ-10А РП14.

Олекминский район:

12:30-17:00 – г. Олеминска: К.Миллера, Меллиораторов, Набережная (частично), Бекетова переулок, Загородный переулок, К.Абагинского (частично), Энергетиков переулок, Автотранспортников, Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, Строительный переулок, местность «Селиваново» (ДИПИ), городская свалка, п. Нефтебаза (население) – врезка нового участка линии, реконструкция линии ВЛ 6кВ Л-1 «Нефтебаза».

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.