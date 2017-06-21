21 июня касса Энергосбыта в Жатае не работает

Обращаем внимание потребителей, что пункт приёма платежей Якутского отделения Энергосбыта в п. Жатай 21 июня не работает.

С 22 июня пункт приема платежей в этом населенном пункте работает в обычном режиме.

Напоминаем, что внести платежи за услуги, поставляемые «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании:

• через личный кабинет (подробнее о регистрации в рубрике «Частным лицам / Личный кабинет»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

• без регистрации (рубрика «Частным лицам / Как оплатить / Оплата банковской картой»: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php). Справки по тел. контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

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