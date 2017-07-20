21 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 21 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ЖК «Прометей», Дзержинского 63-93, Якутская 3-17, Мирнинская 12-26, Верхоянская 2-10, Халтурина 85-93, Кеши Алексеева 13/1, 13/4 Якова Потапова 7-11, Чайковского 11-45, Хатынг-Юряхское шоссе6 7 км 2-я Дамба (частично);

12:00-17:00 – СОТ Заря, СОТ Быйанг, СОТ Ытык-Кюель (частично);

14:00-17:00 – ул.2-я Набережная 10/1-36, Крестьянская, Кобяйская, Ушакова.

Усть-Алданский улус:

09:00-17:00 – с. Ары-Тит (Нефтебаза, Музей «Дружба»), с. Соттинцы, с. Тумул, Насосная станция ПС «Элесин», конебаза «Кордугэн», л/ф «Чэчир». с. Сырдах, п. Арылах, п. Бейдинге, п. Окоемовка, п. Ус-Кель, п. Балаганнах, п. Саслыкан.

Мегино-Кангаласский улус:

09:00-17:00 – с. Дойдунцы, с. Матта, уч. Дойду.

Намский улус:

09:00-17:00 – с. Второй Хомустах.

Горный улус:

11:00-13:00 – c. Керелях, Бясь, Кель;

11:00-17:00 – с. Асыма

Амгинский улус:

15:00-17:00 – c. Амга, с. Чапчылган, с. Чакыр, с. Покровка, с. Бологур, с. Оннес.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.