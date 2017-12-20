21 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 21 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Наука квартал 15-56, Лонгинова 88, 91, Сергеляхское поле 7, Автодорожная 57/4, 55/6, Крупской 100а-114/4, СОТ «Островок», Кеши Алексеева 2-12/2, Чайковского 32-38, 115-121/1, Лермонтова 152/1-156/1, Широких-Полянских 1-12, Окружная дорога 118/1;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 33/2-56, Полины Осипенко 8/4, 8/3, 50 лет Советской Армии 25/3-29, Рихарда Зорге 7-15/2, Речников 24/7, Беринга 39/7, 41/4а, Бабушкина 6-12, п. Пригородный (частично);

10:00-11:00 – Петровского 8-10/5;

13:00-17:00 – Феликса Кона 71, 73, 73/1, Автодорожная 36/6, 6-23, 42/1, 57, Красильникова 6/4-15, Сапожникова 6, 10, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км;

14:00-16:00 – Свердлова 6-16/2, Халтурина 7/2-13, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км, Вилюйский тракт (частично);

14:00-17:00 – Автодорожная 38/29, 38/35, 38/34а, Клары Цеткин 14/4, 14/8, Рыдзинского 12/1-24/3, Жорницкого 7/2-15, Песчаная 1-18.

Ленский район:

10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).

Олекминский район:

12:00-14:00 – г. Олекминск (Гагарина, Набережная, Логовая, Озерная, Спасская, Филатова, Бабкина);

14:30-16:00 – с. Улахан-Мунгку.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.