21 августа ожидаются временные ограничения электроснабжения

21 августа временные ограничения электроснабжения затронут город Якутск и улусы Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – СОТ Юбилейный – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Громовой 9-20, Дежнева 36-55 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Советская 8-50, Октябрьская 8-17, Марха (мкр-н часть улиц) Сунтарская, Оленекская, Жиганская, Момская – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне ВЛ;

09:00-17:00 – Окружное шоссе частично, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, Базовый переулок, Вилюйский тракт 4 км – установка и снятие ПЗЗ;

13:00-17:00 – Рихарда Зорге 1-5, СОТ Снежок, СОТ Птицевод, Сергеляхское поле (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Стояновича 1-24, Полины Осипенко 5-27, Леваневского 9-22 – пасынковка опоры.

Верхневилюйский район:

11:30-13:00 – с. Намцы, с. Балаганнах, с. Оросу – профилактические испытания трансформатора 1Т на ПС35/10 кВ «Намцы»;

14:00-18:00 – с. Кэнтик – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Кэнтик».

Вилюйский район:

09:00-17:00 – с. Чинекя, с. Екюндю, с. Бетюнг, с. Хампа, с. Тасагар, с. Чай, с. Тымпы, с. Эбя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа».

Кобяйский район:

09:00-17:00 – с. Сайылык, с. Мастах, с. Арылах, с. Багадя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа».

Ленский район:

10:00-12:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (Орджоникидзе, Монтажная – частично, база ВСЭМ) – установка опор и монтаж СИП на ВЛ 6 кВ ф. «Город 3-я цепь»;

10:00-17:00 – п. Пеледуй (частично Октябрьская, Калинина, Бабичева, Советская, Дружбы) – техобслуживание КТП-18.

Мегино-Кангаласский улус:

09:00-17:00 – с. Матта – сборка и установка дополнительной промежуточной опоры.

Намский район:

10:00-17:00 1-й Хомустах – замена опор ВЛ-10кВ Л-Хомустах.

Нюрбинский район:

09:00-19:00 – с. Ынахсыт, с. Акана, с. Чкалов, с. Едей, с. Энгольжа, с. Мар, с. Киров – текущий ремонт оборудования на ПС 35/10 кВ «Маар».

Олёкминский район:

11:00-17:00 – с. Юнкюр, с. Тюбя, с. Улахан-Мунгку, с. Куранда, с. Олекминское, с. Кяччи, с. Абага 1-я, с. Абага Центральная, с. Холго, с. Бердинка, с. Нерюктяйнск 2-й, с. Нерюктяинск 1-й, с. Тас-Анна, с. Бирюк, с. Кыллах – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Бердинка».

Сунтарский район:

10:00-20:00 – с. Кемпендяй, с. Устье — расчистка просеки на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

Хангаласский улус:

10:00-17:00 – с. Бестях, с. Булгунняхтах, с. Улахан-Ан, с. Тит-Ары, с. Тумул – техническое обслуживание оборудования подстанции.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.