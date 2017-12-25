2018-ый объявлен в Якутске Годом новаторства

В Большом зале Окружной администрации города Якутска 25 декабря состоялась традиционная предновогодняя встреча главы Айсена НИКОЛАЕВА с общественностью столицы, руководителями предприятий и организаций, депутатами Якутской городской Думы.



Глава города поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством, подвел итоги уходящего Года добра и объявил 2018 год – Годом новаторства в городе Якутске.

Год добра отмечен большими достижениями и новыми начинаниями, объединил энергию всех горожан, чтобы сделать нашу столицу лучше и краше. Уходящий 2017 год еще раз доказал, что Якутск не только бережно хранит и возрождает свои культурно-исторические традиции, но и завоевывает признание в новых областях. Задачи, поставленные в начале года, потребовали от горожан консолидации, совместной работы власти, общественности и бизнес-сообщества. Горожане смогли сплотиться заботами о будущем, стали активно выдвигать инициативы, научились поддерживать друг друга, действовать в едином порыве в интересах всего города. События Года добра, тысячи больших и малых дел подтвердили, что добро, сострадание и милосердие являются отличительной чертой жителей столицы.



Было отмечено, что успехами во всех сферах Якутск достойно встретил 385-летний юбилей. В 2017 году Якутск закрепил свое лидерство на Дальнем Востоке по строительству жилья. По предварительным итогам на декабрь, в городе введено порядка 300 тыс. кв. м. жилья. Важнейшим достижением стало исполнение Указа президента России Владимира ПУТИНА о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Расселено 2040 квартир аварийных домов, почти 6,5 тысяч жителей Якутска получили ключи от новых благоустроенных квартир.

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Якутск стал участником национального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», благодаря которому благоустраивается 21 дворовая территория и крупные общественные пространства. Этим летом Якутск украсили рекордные 1 миллион 416 тысяч цветов. Отремонтировано 9 км городских улиц.

Неуклонно растет вклад малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей в казну города, в его развитие. В 2017 году запущены первые производства ТОСЭР «Кангалассы». Предприниматели стали инициаторами ярких мероприятий Года добра. Благодаря им и многим тысячам горожан, уходящий год еще раз подтвердил: добро – одно из главных качеств города, а дружелюбие — часть особой культуры многонационального Якутска.

Айсен Николаев отметил, что в Год добра в Якутске проведено более 700 благотворительных и социальных акций, в которых приняли участие около 130 тысяч горожан. «Без какой-либо указки сверху горожане инициировали множество добровольческих и волонтерских проектов! Конечно, нельзя посчитать добро. Но за этими цифрами — люди и их добрые дела. Для процветания и развития Якутска важно еще больше приумножать человеческий капитал, создавать людям всех возрастов достойные условия для образования, духовного и культурного развития, физического здоровья. Чтобы задать новый мощный импульс для обновления всех сфер жизни нашего города, я объявляю 2018 год в Якутске – Годом новаторства! Новаторства — во всех сферах жизни человека и общества столицы! Новаторства — в мышлении людей, в их стремлении к лидерству и успеху, проявлении своих лучших качеств на благо общества! Друзья, мы немало внесли перемен и достигли многого в общественном управлении. Предложили действенные инструменты для объединения гражданского общества, бизнеса и власти на пользу городу. Но сейчас мы должны находить новые формы сотрудничества, инициативы и добровольчества! Главная цель Года новаторства — вывести на передний план самые передовые идеи и гражданские инициативы! Самые креативные бизнес-проекты и творческие замыслы! А самое главное — смело мыслящих и результативно действующих людей нашего города!» — сказал Айсен Сергеевич.



В этот торжественный день глава города Якутска вручил государственные и муниципальные награды.

Знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» отмечен заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли Петр ЕФРЕМОВ.

Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» награждена заместитель директора — начальник службы информационных программ телевидения филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — «ГТРК «Саха» Ирина ГОГОЛЕВА.

Почетный знак «Отличник муниципальной службы РС (Я)» получил начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска Павел ИВАНОВ.

Грамотой Правительства РС (Я) награжден первый заместитель директора МУП «Теплоэнергия» Александр ГРИГОРЬЕВ.

Юбилейным знаком РС (Я) «385 лет Якутия с Россией» отмечен начальник отдела передового педагогического опыта Управления образования Окружной администрации города Якутска Надежда НИЖНИК.

Медалью «Трудовая доблесть города Якутска» награждены первый заместитель генерального директора АО «Сахагипрозем» Александр КИРИЛЛИН, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель технологии СОШ №30 №30 имени В.И. Кузьмина Лина КОЧЕТОВА, генеральный директор ООО «КопирТехСервис» Александр НИКИФОРОВ.

Знаком «За заслуги перед Якутском» награжден мастер ООО «Сайсарский дом» Андрей ШАЙХУДИНОВ.

Почетной грамотой Окружной администрации города Якутска с вручением серебряного знака отмечены заместитель председателя Якутского комитета охраны природы города Якутска Данил ЕФРЕМОВ, главный специалист отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска Индиана ОКОНОСОВА.

Приглашенные гости, участники предновогодней встречи высказали свои мнения и прокомментировали объявленный Год новаторства в городе Якутске:

Анатолий СЕМЕНОВ, директор Технопарка «Якутия»:

— Считаю, что это очень правильное решение, потому что, живя в столь суровых климатических условиях, одними стандартными решениями город развивать невозможно. Технопарк «Якутия» и все наши резиденты очень рады, что 2018 объявлен Годом новаторства в городе Якутске. Все наши компании готовы внедрять свои инновации для развития столицы республики, уже внедрено несколько решений, к примеру, по водоотведению, альтернативной энергетике, энергоэффективности. Также у нас есть идеи в части развития дорожной сети, цифровому городу и многие другие проекты. Мы надеемся, что Год новаторства станет началом тех больших изменений, которые озвучил сегодня глава города Айсен Сергеевич Николаев.

Виктор ШЕПЕЛЕВ, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

— Новаторство — это, прежде всего, творчество, а творческий подход должен быть во всех сферах. С творчеством связаны все сферы деятельности человека, поэтому я считаю, что наступающий 2018 год назван весьма удачно.

Юрий КОРКИН, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин города Якутска, кавалер Ордена «Полярная звезда»:

— Начиная с 2013 года каждый год в городе Якутске стал иметь тематическое название, и это правильно. Очень результативно прошли Год благоустройства, Год инициативы, Год народной солидарности, Год труда, Год добра, поэтому я полностью поддерживаю это нововведение, способствующее объединению и сплочению горожан. С большим энтузиазмом принял название следующего года – Года новаторства, который преследует цель дальнейшего развития тех добрых заделов, начатых в предыдущие годы. Нужно непременно идти вперед, не останавливаться на достигнутом, приумножать и наращивать успехи и достижения, которые у нас сегодня имеются.

Ольга ГРИГОРЬЕВА, руководитель торгово-производственной компании «Камелек», «Лучший предприниматель города Якутска – 2017»:

— Новость о том, что 2018 год будет Годом новаторства, лично я восприняла с большой радостью. Потому что, мы, предприниматели, сами в какой-то степени, являемся новаторами, создаем новые рабочие места, развиваем свое производство, постоянно совершенствуемся и находимся в поиске новых идей. Надеюсь, что Год новаторства станет новой вехой развития нашей столицы и еще больше сплотит горожан в стремлении созидать и создавать новое.