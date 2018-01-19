2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности

Об этом сообщил глава администрации Сунтарского улуса Анатолий ГИИГОРЬЕВ на традиционной встрече с журналистами Сунтарского улуса 18 января в Якутске. Это вызвано необходимость создания новых рабочих мест и стремлением к экономической независимости.

Вот уже третий год глава Сунтарского улуса дает прием, объединяя усилия журналистов в СМИ и соцсетях, мессанджерах по продвижению своей малой родины.

Напомним, что 2017-ый в Сунтарском улусе прошел под эгидой Года сельского хозяйства.



Как отметила заместитель главы Сунтарского улуса Ульяна ПОПОВА, на 2018 год в бюджете улуса предусмотрены 5 миллионов на гранты малому и среднему бизнесу, а 1 миллион рублей – народным мастерам. Пока идет сбор заявок, а далее компетентная комиссия, в которой будут представлены все управления администрации, решит, кому выделить эти гранты. Так же народным мастерам будет оказана методическая и консультационная помощь при открытии ИП и подаче заявок на получение грантов республиканского и ведомственного, федерального уровней, отметила Ульяна Дмитриевна.

27 января в Саха цирке состоится землячество Сунтарского улуса. А в конце февраля в Якутске пройдут Дни Сунтарского улуса, озвучили собравшимся.

Так же представители администрации улуса и журналисты обсудили стратегические направления продвижения в 2018 году в том числе и в сфере культуры и духовного развития.