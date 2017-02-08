2017 год в сфере образования и науки объявлен Годом Михаила Алексеева  

8 февраля состоялось пленарное заседание февральского совещания работников образования и науки под руководством министра Владимира Егорова. В работе пленарного заседания приняли участие Государственный советник РС (Я), первый президент Якутии Михаил Николаев, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, федеральные эксперты и др.

В своем выступлении Владимир Анатольевич привел слова немецкого педагога Фридриха Дистервега «… самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель» и вспомнил выдающегося якутского педагога, народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева: «Михаил Андреевич — истинный педагог, взрастивший не одно поколение талантливых учителей. Ветеран Великой Отечественной войны. И народный учитель СССР. Кавалер ордена Ленина и Ордена трудового Красного Знамени, орденов Великой Отечественной войны. Лауреат государственной премии имени А.Е. Кулаковского. Заслуженный учитель школ ЯАССР и РСФСР. Отличник народного образования СССР. Он является первым в республике основателем школы с углубленным изучением основ физики и математики. Инициатором и вдохновителем физико-математического движения в республике. Интеллектуальный, гражданский и нравственный подвиг Михаила Андреевича в его идеях и делах по созданию новой школы новой педагогической науки, мы видим теперь находясь в 21- м информационном веке. 5 мая исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Андреевича. 100-летие народного учителя СССР — это событие культурной значимости, знаменательное для всей общественности республики. 2017 год в сфере образования республики министерством образования и науки объявляется Годом Михаила Андреевича Алексеева”, — объявил министр.

Далее работники образования и науки заслушали интересные и содержательные выступления. С докладами выступили:

— Михаил Ефимович Николаев, Государственный советник Республики Саха (Якутия), первый Президент Республики Саха (Якутия).

— Александр Николаевич Жирков, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

— Александр Николаевич Ким-Кимэн, Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

— Юрий Михайлович Григорьев, доктор физико-математических наук, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия), профессор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, председатель методической комиссии Международной олимпиады школьников «Туймаада» по физике.

— Павел Аркадьевич Сергоманов, директор Центра лидерства в образовании управления школой Института образования Высшей школы экономики, кандидат психологических наук.

— Владимир Игоревич Блинов, руководитель Центра профессионального образования и системы квалификации Федерального института развития образования, доктор педагогических наук, профессор.

— Елена Леонидовна Инденбаум, доктор психологических наук, заведующая кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития Педагогического института Иркутского государственного университета.

— Наталья Георгиевна Амелина, главный специалист Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО.

— Иван Иванович Алексеев, директор Вилюйского техникума Вилюйского улуса.

— Алексей Николаевич Павлов, учитель математики Республиканского лицея-интерната с углубленным изучением отдельных предметов, лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Михаила Андреевича Алексеева в области педагогики.

— Раиса Владимировна Бережнова, директор Абыйской средней общеобразовательной школы имени доктора технических наук Аркадия Егоровича Абыйского улуса.

Также работала республиканская выставка лучших практик образования. Впервые организована совместная выставка не только по общему образованию, но и свои работы и проекты представили ССУЗы республики и различные партнеры.

Большой интерес вызвала инициативная площадка – сторителлинг «Одаренное образование – для всех»: выставка мультимедийных презентаций образовательных моделей развития детской одаренности в пилотных учреждениях образования и республиканских проектов «Одаренный ребенок», «Шахматы – детям», обмен опытом, мастер-классы, деловые встречи.

Интересные модели образовательных программ непрерывного профессионального образования представили Якутский индустриально-педагогический колледж, Чурапчинский колледж, Якутский институт водного транспорта (филиал) и другие.

Победители и призеры Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» представили мастер-классы.

Свои образовательные проекты представили республиканские специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты первого и пятого видов, Службы ранней помощи РЦПМСС.

Южно-Якутский технологический колледж (г.Нерюнгри) как базовая организация по инклюзивному профессиональному образованию был создан с учетом реализованных комплексов мероприятий, что позволило не только заложить основы формирования региональной системы инклюзивного профессионального образования, но и создать основу для устойчивого развития взаимодействия профессиональных ОУ РС(Я).

Завершилось мероприятие вручением государственных и ведомственных наград республики и красивым стихотворением Андрея Дементьева “Не смейте забывать учителей” в выразительном исполнении студента Якутского колледжа культуры и искусств Романа Макарова.