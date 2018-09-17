20 сентября якутские врачи проведут благотворительную осеннюю ярмарку

— Я не одна, — говорит мне Анжелика ГОЛОМАРЕВА, у меня есть друзья, коллеги.

В прошлом году медицинская сестра приемного отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Анжелика ГОЛОМАРЕВА попала в аварию и потеряла ногу. Вторую удалось спасти. Несколько операций сделали Анжелике травматологи больницы, летом она прошла курс реабилитации в отделении, готовилась к протезу. Сейчас она осваивает пробный протез, с которым ей предстоит жить два года.

— Тяжелый, неудобный, — говорит молодая женщина.

Анжелика мечтает купить в будущем удобный спортивный протез. Представляю, как ей нелегко, подвижной по жизни, с протезом. Но ничего не поделаешь, жизнь продолжается. Собрала детей (их у нее трое) в школу, делает заготовки на зиму. Обычные женские хлопоты по дому.

Когда коллектив собрал ей деньги на хороший протез, Анжелика решила, что не будет их трогать, пока не подберет подходящий.

Говорю с Анатолием КАРГИНЫМ. Глаза рентген-лаборанта теплеют, когда я спрашиваю о том, как Кирюша, чем радует.

— Следит глазами за нами, улыбается. После той ярмарки, когда коллектив больницы собрал нам на лечение более трехсот тысяч рублей, мы два раза были в Москве, прошли обследование, врачи подобрали Кирюше лекарства. Лечение сейчас продолжаем, набираем вес, сдаем анализы. Собираемся снова лететь в Новосибирск, как только три года исполнится. Вот в октябре созвонимся и поедем на операцию. А так мы каждые две-три недели в течение полугода должны летать на контрольные обследования. Летом появились судороги, — Анатолий делает паузу, и я не задаю вопросов, тяжело, когда ребенок болен, и ты не можешь ему помочь…

Немного лучше после лечения в Южной Корее и Александру ЯКОВЛЕВУ. Он лет десять назад работал в РБ №2 — ЦЭМП рентген-лаборантом. Когда коллектив узнал, что у бывшего коллеги рак пищевода и срочно необходима операция, организовали ярмарку, собрали в помощь 130940 рублей. Александр съездил в Южную Корею на химиотерапию. Сейчас у Александра ремиссия, он вышел на работу и передает коллективу больницы привет и огромную благодарность за помощь.

— Саша чувствует себя лучше, — говорят его друзья.

Такие вот истории.

А профком вновь готовит осеннюю ярмарку. В этот раз она пройдет 20 сентября. Во время обеденного перерыва отделения выставят на продажу соленья, варенья, печенья, дары природы – кто, чем богат.

— И снова заработанные средства кому-то из коллег помогут, — говорю я председателю профкома больницы Марии ЕРШОВО Й, и она в ответ делится планами.

— Мы собирались профкомом, обсудили, кому помочь в этот раз и решили передать заработанные деньги семье Анатолия КАРГИНА. Надо помочь Кирюше хотя бы с проездом.

— Страшно, когда у ребенка судороги, — сказал кто-то из коллег …

К традиционной осенней ярмарке готовятся все отделения больницы. Если и у вас будет возможность принять в ней участие, будем рады. Вырученные деньги снова пойдут на благое дело.

Главное, чтобы человек, попавший в беду, знал, что он не один.