20 сентября в Якутске состоится единственный концерт солистов из Японии и Кореи

20 сентября в 18:30 на сцене Государственного театра оперы и балета РС (Я) состоится единственный концерт солистов из Японии и Южной Кореи. С блестящей программой на сцене выступят Mai Sihmura (сопрано) Япония, Yasuo Imase (валторна) Япония, Kim Eugenia (сопрано) Ю. Корея, Yechan Kim (фортепиано) Ю. Корея.

В концерте также примут участие солисты театра — Николай Попов и Прасковья Герасимова, симфонический оркестр ГТОиБ, студенты Высшей школы музыки РС (Я).

Зрителям представится возможность услышать шедевры оперной и симфонической музыки. Мероприятие проводится в рамках Международных проектов Высшей школы музыки РС (Я) совместно с Государственным театром оперы и балета РС (Я).

Билеты на концерт можно приобрети в кассе ГТОиБ и у распространителей.