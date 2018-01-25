20-летняя уроженка Бурятии украла у пожилого мужчины 200 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому обратился местный житель пенсионного возраста. Мужчина пояснил полицейским, что два месяца назад он потерял свою кредитную карту, но забыл сообщить об этом в банк, чтобы её заблокировали. Вскоре на его телефон пришло уведомление, что с потерянной карты было произведено снятие денежных средств.

Установлено, что неизвестный с помощью услуги «Мой банк» перечислил себе деньги с кредитной карты потерпевшего. Материальный ущерб составил 200 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказалась 20-летняя уроженка Бурятии.

Установлено, что подозреваемая нашла потерянную карту на улице. По ее словам, похищенные деньги она потратила на личные нужды и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.