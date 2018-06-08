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Экология
8 июня 2018, 19:35
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20 лет детских экспедиций – в новой книге

В рамках праздничных мероприятий Дня эколога РФ в Историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги «Дети экологической экспедиции», посвященной 20-летию Детских эколого-биологических экспедиций в Ленском районе.

Одним из инициаторов и бессменным организатором экспедиций, а также одним из составителей книги является старший государственный инспектор охраны природы РС(Я) по Ленскому району Борис МЫРЕЕВ, который начинал это дело, работая председателем Ленского комитета охраны природы. Детские экологические экспедиции – это неотъемлемая часть деятельности комитета охраны природы. Благодаря слаженной работе инспекторов охраны природы, педагогов Станции юных натуралистов г. Ленска, спонсоров, а также научных сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и СВФУ детские экспедиции ежегодно собирают заинтересованных ребят из всех школ района.

Борис Романович совместно с бывшими участниками и организаторами экспедиций — ШУТОВОЙ А.А. (ведущий инженер по охране окружающей среды Ленского отделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), КЛЮКИНОЙ Л.Н. (заместитель министра по молодёжной и семейной политике РС(Я)) и КОНОНОВОЙ В.Н. (инженер-геологом ООО «Газпром добыча Ноябрьск») создали долгожданную книгу о 20-летней истории проведения детских экспедиций, с фотографиями и воспоминаниями участников, педагогов, госиспекторов охраны природы и научных руководителей, а также украшенной научными статьями школьников, которые занимали призовые места во всероссийских и международных научных конференциях.

На презентации присутствовали  и были отмечены благодарственными письмами министра охраны природы РС(Я) специалисты, научные сотрудники и представители промышленных компаний Они в течении многих лет обучали детей, передавая им неоценимые знания о природе Ленского края.

Министр охраны природы Сахамин АФАНАСЬЕВ отметил, что Ленский район подает хороший пример для остальных районов по организации детского летнего досуга на особо охраняемых природных территориях.

«На примере Ленского района мы с вами видим, как проводится работа по экологическому просвещению и образованию. В Ленском районе большая сеть особо охраняемых природных территорий как местного, так и республиканского значения. Очень отрадно, что благодаря взаимодействию районного комитета охраны природы, государственных учреждений и промышленных предприятий, ребята во время летних каникул имеют возможность отдохнуть, пообщаться и получить первые экологические навыки, посещая эти уникальные места. Все это, в первую очередь, помогает нам, растить и воспитывать экологически ответственное поколение», — сказал министр.

Книга издана тиражом 500 экземпляров. На презентации книги три экземпляра были переданы в фонд Национальной библиотеки РС (Я) (в том числе и в электронном виде) и будут переданы во все библиотеки Ленского района, чтобы книга была доступна к прочтению для каждого ребенка!

 

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