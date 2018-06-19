20 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 20 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Ивана Крафта, СОТ «Птицевод-Хоро»(частично), Сергеляхское шоссе 6 км (частично), Тимофея Бутакова (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 63-81 (частично) – восстановление схемы КТП «Ацетиленовая»;

09:00-17:00 – Стерх мкр-н (частично), Ивана Крафта,Кушнарева (частично), Сергеляхское поле (частично), Маганский тракт 2 км(частично), Малая Марха (частично), Луговая 4-26, Северная 1-14 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:30-17:00 – Хатынг-Юряхское 7 км(частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – СОТ «Быйанг», Ивана Арбиты (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.