20 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 20 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сибирская 53-108, Есенина 2-21, Эксперементальная 2/4, Березовая, Олега Кошевого (частично);

13:30-15:00 – Сергеляхское шоссе 5-8 км;

14:00-17:00 – Молодежная 17, 20-24, 28/1 Подгорная 22, 25/2, 23, 31, 33/2, Тепличная 3 Полевая 5, 5/1, 16, 27, 45/1, 47, 2-я Полевая 5а, 7а, 8/1, 17/2, 36/3, 36/4, Янская 7/2, 22, 22/1, 27, 32, 34, 36, 37, Полярная 8, 14,17, 21, пер. Тихий 5, 14/1, Депутатская 1, 1/1, 9, Алданская 3;

09:00-16:00 – Петра Алексеева 25/1, 27, 27/1, 49/1,

Усть-Алданский улус:

09:00-17:00 – с. Ары-Тит, с. Соттинцы;

Намский улус:

09:00-17:00 – Второй Хомустах;

Мегино-Кангаласский улус:

09:00-19:00 – с. Павловск, с. Россолода, с. Хаптагай, уч. Дойду;

09:30-16:00 – с. Томтор, с. Тектюр;

Амгинский улус:

12:00-13:00 – с. Михайловка, с. Мяндиги, с. Абага, с. Бетюнцы, с. Чапчылган, с. Амга, с. Чакыр, с. Покровка, с. Бологур, с. Оннес.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.