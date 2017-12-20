20 декабря отключений в Якутске не будет

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о том, что 20 декабря 2017 года в г. Якутске, г. Ленске и Мегино-Кангаласском улусе плановых временных ограничений электроэнергии, о которых сообщалось ранее, производиться не будет в связи с низкой температурой наружного воздуха.

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

Ранее сообщалось, что 13 декабря 2017 года под временное ограничение электроснабжения попадут жители Якутска, Верхневилюйского, Ленского и Мирнинского районов в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключением новых объектов, работ в охранной зоне.

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