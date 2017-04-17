20 апреля – Единый информационный день

Во всех округах и пригородах столицы 20 апреля пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий. В этом месяце ЕИД посвящен Дню местного самоуправления РФ.

Отметим, что Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За три года зарекомендовал себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. За это время в Едином информационном приняло участие более 12 000 человек, поступило порядка 3 800 вопросов.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» проект вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

Наименование Место проведения Время Автодорожный округ СОШ №19, мкрн. Птицефабрика, 14 13.00 Гагаринский округ Управление Гагаринского округа, ул. Можайского, 13/3, корп.1 11.00 Губинский округ Якутский филиал Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации. ул. Бестужева-Марлинского, 5 11.00 Октябрьский округ Детская городская больница, ул. Каландаришвили, 38/5 14.00 Промышленный округ Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова. 18 11.00 Сайсарский округ СОШ №25, ул. Я. Потапова, 4а 13.00 Строительный округ Управление Строительного округа, ул. К. Цеткин, 2 15.00 Центральный округ Институт управления при Главе РС (Я), пр. Ленина, 1 09.30 мкрн. Кангалассы ДК «Горняк» мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5 14.00 с. Маган администрация с. Маган, ул. Кирова, 1 10.00 мкрн. Марха Мархинская СОШ №2, ул. Заводская, 8 14.00 с. Пригородное ДК «Надежда», с. Пригородное, ул. Совхозная, 27 11.00 с. Табага Табагинская СОШ, ул. Пеледуйская, 4 13.00 Тулагино-Кильдямский наслег ДК «Аргыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 40 11.00 с. Хатассы администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1 10.00