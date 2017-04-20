20 апреля – Единый информационный день

Во всех округах и пригородах столицы 20 апреля пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий. В этом месяце ЕИД посвящен Дню местного самоуправления РФ.
Отметим, что Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За три года зарекомендовал себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. За это время в Едином информационном приняло участие более 12 000 человек, поступило порядка 3 800 вопросов.
По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» проект вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
|Наименование
|Место проведения
|Время
|
Автодорожный округ
|СОШ №19,
мкрн. Птицефабрика, 14
|
13.00
|
Гагаринский округ
|Управление Гагаринского округа,
ул. Можайского, 13/3, корп.1
|
11.00
|
Губинский округ
|Якутский филиал Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации.
ул. Бестужева-Марлинского, 5
|
11.00
|Октябрьский округ
|Детская городская больница,
ул. Каландаришвили, 38/5
|
14.00
|
Промышленный округ
|Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова. 18
|
11.00
|Сайсарский округ
|СОШ №25,
ул. Я. Потапова, 4а
|13.00
|
Строительный округ
|Управление Строительного округа,
ул. К. Цеткин, 2
|
15.00
|
Центральный округ
|Институт управления при Главе РС (Я),
пр. Ленина, 1
|
09.30
|
мкрн. Кангалассы
|ДК «Горняк»
мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5
|
14.00
|с. Маган
|администрация с. Маган, ул. Кирова, 1
|10.00
|мкрн. Марха
|Мархинская СОШ №2,
ул. Заводская, 8
|14.00
|
с. Пригородное
|ДК «Надежда»,
с. Пригородное, ул. Совхозная, 27
|
11.00
|с. Табага
|Табагинская СОШ, ул. Пеледуйская, 4
|13.00
|
Тулагино-Кильдямский наслег
|ДК «Аргыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 40
|
11.00
|с. Хатассы
|администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1
|10.00
comments powered by HyperComments