2 наезда на пешеходов в Якутске: один из пострадавших — ребенок

За прошедшие сутки в Якутске произошло 2 наезда на пешеходов, один из пострадавших — ребенок.

10 мая около 13 часов на ул. Автодорожная напротив дома 38/36 «А» 43-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан НОУТ», двигаясь со стороны города, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, осмотрев и не выявив травм у девочки, оставили ее на месте ДТП. Однако вскоре из-за усилившихся болей в спине она обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали ушиб спины.

Со слов автомобилиста, девочка перебегала проезжую часть, вследствие чего он поздно ее заметил.

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть, а пешие участники движения, в свою очередь, должны переходить дорогу после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Следующее дорожное происшествие, в котором пострадал пешеход, произошло около 18.00 часов на той же ул. Автодорожной. Возле дома №23/1 водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» совершил наезд на 29-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате автоаварии пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован в местную больницу. Со слов водителя, пешеход неожиданно вышел на дорогу из-за стоящего на правой полосе потока транспортных средств. Отметим, что регулируемый перекресток находился от места наезда всего в нескольких метрах.

В обоих фактах дорожно – транспортных происшествий водители были трезвы. Проводится административное расследование.

Госавтоинспекция призывает всех водителей, приближаясь к пешеходному переходу, к остановке общественного транспорта, детским учреждениям, развлекательным комплексам или местам массового скопления людей, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных местах, при этом быть особенно внимательными при переходе дороги даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора.