2 июня – открытие персональной выставки  «ОРТО САЙЫЛЫК» Туйаары Шапошниковой  

2 июня 2017 года в 16.00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на торжественное открытие персональной выставки «ОРТО САЙЫЛЫК» Туйаары Ефимовны Шапошниковой. Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

Туйаара Ефимовна Шапошникова – график, иллюстратор, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) (2011), лауреат независимой общественной премии им. В.Р. Васильева для молодых художников Якутии (2000), лауреат республиканского конкурса молодых художников «Лучшее произведение года» (1999, 2000, 2002). Член Союза художников России с 1996 года. Родилась 25 мая 1967 года в г. Якутске в семье известного художника — графика Ефима Михайловича Шапошникова. Окончила в 1986 году Якутское художественное училище, в 1993 – Красноярский государственный художественный институт, факультет станковой графики (мастерская В.Н. Петрова-Камчатского). В 1993-1996 гг. работала в творческой мастерской графики Российской Академии художеств в Красноярске (руководитель – профессор, действительный член-корреспондент РАХ Н.Л. Воронков). Участник республиканских выставок с 1992 года. Экспонент зональных, всероссийских, зарубежных выставок. В настоящее время работает в Арктическом Государственном институте культуры и искусств заведующей кафедрой живописи и графики.

Персональную выставку «Орто сайылык» – Туйаара Шапошникова посвятила маме – Ольге Васильевне Шапошниковой. Главной объединяющей темой экспозиции стала родина предков. Ведь для человека нет ничего ближе и дороже родного края — места, которое взрастило тебя и выпустило в дальнюю дорогу к вершинам жизненного пути. Результат творческих поисков и размышлений художницы об увиденных образах и сюжетах представлен в произведениях, над которыми она трудилась в разные годы своей жизни.

Выставка будет работать для всех посетителей с 5 по 30 июня 2017 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

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