2 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Хатын-Юряхское шоссе 9 км, Сергеляхское шоссе 10 км (частично), С. Данилова 4/2, Жорницкого 44/1-46, Песчаная, Пионерская, Якутская, Семилетка, П. Алексеева 66, Рыдзинского 31- 39, Кутузова 15- 30/1, Мкр. Стерх, Птицевод Хоро, И. Крафта (частично ) – работы по ремонту и подключению оборудования, пасынкование опор;

09:00-17:00 – ул. Х. Ю. шоссе частично, Мординова 1- 17, Солдатова 2, 4, 5, Ефимова, Тихонова, ГазомагистральнаяЧайковского 22- 103, Лонгинова 13- 25, Ильменская 2, 4Газовиков 55/1-67П. Алексеева 66, Рыдзинского 31- 39, Кутузова 15- 30/1Песчаная 40-88, Дальняя 53- 101 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта, ремонт оборудования;

14:00-17:00 – Серг. шоссе 13 км. частично, 3 Сосны частичноХ. Ю. шоссе частичноСтроителей 14/3– работы по технологическому присоединению потребителей, пасынкование опор, ремонт оборудования.

Таттинский район:

15:00-18:00 – с.Баяга, с.Туора-Кюель, с.Дэбдиргэ – техническое обслуживание оборудования на подстанции.

Ленский район:

14:30-17:30 – г. Ленск (ул. Нагорная) — замена вводов жилых домов и демонтаж старой линии.

09:30-12:30 – г. Ленск (ул. Полярная) — демонтаж опор старой линии.

09:30-17:30 – г. Ленск (ул. Советов, Крайняя, Береговая, Плановая, Короленко, 1-ая Озёрная 2-22, Королёва 2,5,4,4А,5,7,10,12,14, Юбилейная 1-66, 1-ый пер. Нефтянников, 2-ой пер. Нефтянников, Газовиков, Центральная, Пихтовая, Парковая, магазин) – ремонт оборудования

Мирнинский район:

09:00-11:00 – г. Мирный (ул. Звездная, Мухтуйская), пос. Геолог (ул. Южная, ул. Геологическая, теплопункт), п. Верхний (Теплопункт, КНС) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Пресс-служба Центральных электрических сетей

http://yakutskenergo.ru

Елена Васильева

Специалист по связям с общественностью

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

+7 (4112) 49 82 37, +7 (914) 299 1382

Vasileva-et@yakutskenergo.ru