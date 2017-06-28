2 июля – день реки Лена

В 2013 году Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в целях привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лена, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лена, развития экологического туризма, был подписан указ об утверждении 2 июля Дня реки Лена в Республике Саха (Якутия).

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий праздничная дата имеет особую значимость. Так, Министерством охраны природы РС(Я) утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня реки Лена. Основным звеном плана стала традиционная декада «Знаю и люблю родную реку Лена». В рамках декады во всех районах и населенных пунктах, расположенных вдоль береговой линии р. Лена, будут проведены экологические акции «Здоровье малых рек – здоровье нации», «Сохраним реку Лену», «Чистый маршрут» по привлечению населения к мониторинговым исследованиям водной экосистемы реки Лены и ее притоков, благоустройству зон отдыха на территории ООПТ, выставки и конкурсы «Лена. Жизнь великой реки» в библиотеках и музеях республики, культурно-массовые мероприятия и т.д.

По инициативе Природного парка «Ленские столбы» 30 июня стартует экологический марафон «Великая река – чистые берега», также состоится презентация театрализованной постановки «Легенды Ленских столбов» в местности «Лабыдьа».

29 июня министерство совместно с федеральными природоохранными органами проведет семинар на тему «Требования законодательства РФ в области использования и охраны водных ресурсов». В течение трех месяцев, с июля по сентябрь, планируется проведение рейдовых мероприятий по соблюдению специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощениях их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон, дополнительного ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.

Министерство охраны природы РС(Я) призывает жителей республики принимать активное участие в мероприятиях и внести свой вклад в сохранении чистоты водных объектов.