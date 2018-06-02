2 и 4 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 2 июня и 4 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

2 июня:

Горный улус:

09:00-18:00 – с Кептин.

4 июня:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Пояркова 13-17/1, Петра Алексеева 7/2-15/1, Курашова 30/5, 30/5г – демонтаж кабельной линии «129 квартал»;

09:00-12:00 – Чусовского 57/1-64/1, Маганский тракт 2 км, СОТ «Селекционер» – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Луговая 58, Сергеляхское шоссе 4-6 км – проверка УРЗА РП12 Л-Жилпоселок;

13:00-17:00 – Пристанская 68-120, 50 лет Советской Армии 100а-106 – работы по технологическому присоединению потребителей.

Олёкминский район:

14:00-17:00 – г. Олёкминск: К. Миллера, Мелиораторов, Набережная (частично), переулки Бекетова, Загородный, Энергетиков, Строительный, К. Абагинского (частично), Автотранспортников, Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, местность Селиваново (ДИПИ), п. Нефтебаза, городская свалка – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Нефтебаза».

Ленский район:

08:30-14:00 – п. Пеледуй (производственная база) – техобслуживание выкатной тележки ВВ-Ф-207 ПС «Пеледуй» ВЛ 10 кВ яч. Ф-207 РПБ 2 ввод;

11:00-17:30 – п. Витим (Совхозная, Юбилейная) – ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ ф. «Совхозная», ф. «Фестивальная»;

14:00-15:00 – п. Пеледуй: котельная «Школьная», хлебозавод, почта, нарсуд, больница, школа, АТС, полиция, администрация, ДОУ «Светлячок», Сбербанк, Комсомольская, Советская, Победы, Калинина, Октябрьская, Центральная, Полярная, Ленская, Молодежная, мкр-н Плитка – техобслуживание выкатной тележки ВВ-Ф-208 ПС «Пеледуй» ВЛ 10кВ яч. Ф-208 Поселок-Центр;

15:00-16:30 – п. Пеледуй (речной причал) – техобслуживание выкатной тележки ВВ-Ф-211 ПС «Пеледуй» ВЛ 10 кВ яч. Ф-211 Причал.

Сунтарский район:

14:30-16:30 – с. Сунтар (Хадьага, Овчинникова, Гурьева, база «Татыйыына», территория коррекционной школы) – ремонтные работы на ВЛ-6 кВ ф. «Дорбой».

20:00-23:00 – с. Усун-Кюель, с. Арылах, с. Мар-Кюель, с. Аллага – текущий ремонт МВ-35кВ ф. «Усун-Кюель»

В графике возможны изменения.