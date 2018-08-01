2 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 2 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – 2-я Набережная 8-34, 3-я Набережная 49, 51/1,Набережная 11-22, Можайского 43-53 – ремонт трансформатора КТП «Набережная»;

09:00-12:00 – СОТ Островок, Сергеляхское шоссе 8-9 км, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-14:00 – Большая Марха: Заводская, Подгорная, Молодежная, Заречная, Якова Петерса, Березовая, Интернациональная, Мостовиков, пер. Футбольный, Лесная, Якутская, Амгинский переулок, Ойунского, Озерная, Озерный переулок, Сосновый переулок, Северная, Луговая – замена опоры ВЛ 6 кВ Л-Большая Марха;

09:30-16:00 – Стрех микрорайон, Ивана Крафта – допуск СМО для замены площадки КТП;

14:00-17:00 – Набережная (частично) – ремонт трансформатора КТП «Набережная-2».

Верхневилюйский район:

10:00-20:00 – с. Онхой, уч. Май, с. Хоро, с. Дюллюкю, с. Хомустах, с. Далыр, с. Меик, уч. Кулятцы, с. Кырыкый, с. Ботулу, с. Сургулук, уч. Трудовой, уч. Кетердех, с. Магас – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар-Вилюйск».

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Пеледуй (Совхозный переулок) – техобслуживание КТП-13;

09:30-17:30 – г. Ленск (Портовская 3-5, Спортивная 1-9, Чапаева 51-53В, Чехова 1-24) – монтаж СИП.

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ10 кВ Л-10 Ломтука.

Нюрбинский район:

10:00-19:00 – г. Нюрба (мкр. Амакинка), с. Антоновка, Нефтебаза – строительство ВЛЗ 10 кВ;

10:00-20:00 – с. Жархан, с. Мар, с. Киров, с. Акана, с. Чкалов, с. Ынахсыт, с. Едей, с. Дикимдя, с. Энгольжа, с. Чукар, с. Малыкай, с. Хаты, с. Мальжегар, с. Хорула, с. Кюндядя, с. Аранастах – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар-Вилюйск».

Сунтарский район:

10:00-20:00 – Эльгяй, Эльгян, Кюндяе, Хоро, Толон, Шея, Тюбяй, Тюбяй-Жархан, Кюкей, Кутана – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар-Вилюйск».

Усть-Алданский район:

10:00-11:30 – с. Сырдах, с. Арылах, с. Бейдинга, с. Ус-Кюель, с. Окоемовка, с. Балаганнах, с. Тумул, с. Соттинцы, с. Хоногор, с. Ары-Тит – измерение емкостного тока в сетях 35кВ;

11:00-13:00 – с. Танда, с. Тит-Ары, с. Бярийе, с. Кылайы – измерение емкостного тока в сетях 35кВ;

13:00-14:30 – с.Балыктах, с. Дыгдал – измерение емкостного тока в сетях 35 кВ;

14:30-16:00 – с. Кептени, с. Усун-Кюель, с. Беттэ, с. Далы, с Элэсин, с. Дюпся, с. Чериктей, с. Бяди, с. Балыктах, с. Дыгдал– измерение емкостного тока в сетях 35 кВ.

Хангаласский район:

10:00-18:00 – п.Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.