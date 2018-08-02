2 августа Ильин день: приметы, традиции, что нельзя делать

Народный православный праздник Ильин день имеет свои приметы, традиции и обычаи. В этот день сочетаются и языческие обряды, и церковные.

У людей с древних времен сохранилось множество примет, которые передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Приметы

На Ильин День обязательно просили хорошей погоды и богатого урожая. Если долго не было дождя — у Ильи просили обильные осадки, если осадков выпало слишком много, то просили немного солнца и даже небольшой засухи.

На Илью молятся и просят о благополучии в доме. А если кто-то из родственников или друзей болеет, то просят здоровья для этого человека.

В Церкви на службах читаются божественные литургии, а также устраивается крестный ход. Огородники приносят в церковь семена, чтобы освятить их и положить начало будущего хорошего урожая.

В каждом доме принято устраивать большую трапезу. За длинным столом собираются соседи, родственники, друзья, а нередко воссоединялось и несколько сел. Хозяйки пекут круглые лепешки, тушат баранину и свинину, пекут хлеб. На Ильин День уделяют внимание бездомным людям и тем, кто нуждается в еде или деньгах.

Если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.

Если слышался очень сильный гром, значит в течение года будут частые головные боли.

Считалось, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.

С Ильина Дня ночь становится длиннее.

На Илью очень сильно менялась погода. Так, утром может быть лето, а уже после обеда начаться золотая дождливая осень.

В этот день прислушивались к грому, если он глухой — то жди дождь, если звонкий, то будет ливень.

На Ильин день нельзя формировать стог, считалось, что его спалит пожар.

С Ильина Дня можно было собирать горох.

На Ильин День делали заговоры на семена — тогда и урожай на следующий год будет качественным и объемным.

Традиции

Одной из самых известных и важных традиций является то, что нельзя было купаться в водоемах. А если на улице шел дождь, то никто не выходил из дома. Эта традиция связана больше с языческими временами. По поверью в воду проникает всякая нечистая сила, поэтому попадать под нее или погружаться в водоемы нельзя было. Иначе скот может не пережить год, а хозяин останется без урожая и пропитания. Вообще с этого дня считалось, что водоемы уже будут холодными и никто больше в них купаться не должен.

Несмотря на то, что в этот день не принято работать, все же 2 августа, если не было дождя, а бывало это редко, заготавливали различные травы и растения: бессмертник, василек, душицу, календулу, кориандр, малину, овес, ромашку и другие.

Обычаи

Во всех преданиях описывалось, что Илья-пророк выражает Божий гнев. Его карающая справедливая десница наказывала духов тьмы, а особенно злых демонов. По верованию людей, вся нечистая сила спасается от его молниеносных стрел, превращаясь не только в диких зверей (зайцев, лисиц) и пресмыкающихся, но и в домашних: собак, кошек и прочих.

Потому-то 2 августа появился обычай не выпускать на улицу собак и кошек и не впускать домашних любимцев, чтобы духи тьмы, нашедшие укрытие в них и спасающиеся от стрел, не пробрались в жилище, и в дом не попала молния, предназначенная для них.

Крестьяне доставали ружья, чтобы дать отпор нечистой силе вселившейся в волков, лис и других зверей.

Рыболовы в этот день выбрасывали пойманную во время грозы рыбу с красными глазами, веря, что в ней нашли временное пристанище черти.

Обряды

Во время грозы запрещалось находиться под деревом, под сосной с 2-мя верхушками, бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять. Бабушки учили внуков при грозе плотно закрывать двери, занавешивать окна, перед иконой зажигать или лампадку, или свечу (крещенскую или четверговую); перекрестить себя и все вокруг, умоляя Илью-пророка избавить их семью от трясучего грома, от летучей стрелы.

На голове при этом охранительном обряде обязательно должен был быть платок. Чтобы сохранить от молнии свои жилища и дворы, поля, скот, крестьяне окуривали всё ладаном в вечернее время перед днем Ильи.