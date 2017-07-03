2,6 млрд рублей сэкономит малый бизнес на снижении энерготарифов

С 1 июля 2017 года впервые в истории России, Дальнего Востока и Якутии произошло снижение тарифов на электрическую энергию. В целом тарифы, для юридических лиц республики на электричество снижаются на 58%. Это событие не иначе как историческим назвать нельзя, говорят в государственном комитете по ценовой политике республики.

Механизм выравнивания тарифов предполагает переложение ценовой нагрузки с потребителей-юрлиц энергетики Дальнего Востока на потребителей–юрлиц субъектов центральной части РФ. Существенным плюсом принятия варианта выравнивания по сравнению с ликвидацией перекрестного субсидирования является то, что реализация этого решения не потребует никаких средств из республиканского и федерального бюджетов.

ФАС Российской Федерации произведен расчет субсидий на выравнивание тарифов, который составил для Республики Саха (Якутия) 15,6 млрд. рублей, сообщает пресс-служба госкомцен.

Таким образом, правлением Госкомцен республики принято решение об установлении тарифов на электрическую энергию для всех прочих потребителей всех поставщиков электрической энергии республики в едином размере по уровням напряжения с 1 января 2017 года (без учета НДС):

-на высоком уровне напряжения (выше 110 кВ) – 2,88 руб/кВтч (было 6,87 руб/кВтч);

-на среднем первом уровне напряжения (свыше 35 кВ до 110 кВ) – 3,05 руб/кВтч (было 7,26 руб/кВтч);

-на среднем втором уровне напряжения (от 1 кВ до 35 кВ)– 3,23 руб/кВтч (было 7,69 руб/кВтч);

-на низком уровне напряжения (до 0,4 кВ) – 3,27 руб/кВтч (было 7,80 руб/кВтч).

Наибольший эффект от снижения тарифов на электроэнергию получат крупные предприятия, малый и средний бизнес. В целом эта сумма для предприятий республики составит 11,1 млрд. руб. из 15,6 млрд.рублей (71%). Из них затраты обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей сократятся на 2,6 млрд.руб.

Снижение затрат у крупных промышленных предприятий, субъектов малого и крупного бизнеса позволит снизить себестоимость продукции и услуг и даст толчок развитию местного производства, которое является для руководства республики приоритетной задачей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценовой политике.