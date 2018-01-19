19 января предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 19 января в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Халтурина 17- 31, К. Цеткин 2-9, Очиченко 16, Беринга 39/7, 41/4 А, К. Алексеева 1- 13/4, Я. Потапова 4- 11, Шевченко 2- 6, Лермонтова 158- 162/1;

09:00-15:00 – ул. Пионерская 9, Песчанная 104;

09:00-17:00 – ул. Короленко 25/1, 46, Шавкунова 72- 82, Пушкина 38, Песчаная 40-88, Дальняя 53-101;

13:30-17:00 — М. Марха (частично), пер. Березовый 12, Березовая 5/1, 12 А.

Усть-Алданский улус:

13:00-17:00 — с. Саслыкан

Олекминский район:

14:30-16:00 — с. Балаганнах, с. Хоринцы.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.