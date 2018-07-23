19 якутских борцов выступят на чемпионате России

2-5 августа в городе Одинцово Московской области пройдет долгожданный чемпионат России по вольной борьбе, где будут разыграны путевки на чемпионат мира.

2 августа состоится приезд делегаций, мандатная комиссия, совещание тренеров и представителей команд, а также жеребьевка первого дня соревнований. Соревнования в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг состоятся 3-4 августа, борьба в весах до 61, 70, 79, 92 и 125 кг — 4-5 августа.

Республику Саха (Якутия) под руководством главного тренера Владимира Кириллина представят 19 борцов, которые были отобраны по итогам прошлогоднего чемпионата страны, нынешнего чемпионата ДВФО, чемпионата РФ среди студентов, спортивного общества «Локомотив», а также некоторые спортсмены представят Брянскую и Московскую области.

Взрослый ЧР пропустит лишь серебряный призер юниорского первенства РФ Петр Копылов (57 кг), который сейчас готовится к европейскому первенству. Все остальные лидеры вошли в окончательный состав. Прошлогодние призеры чемпионата России Дмитрий Аксенов и Виктор Рассадин выступят категорией выше, то есть на 61 и 65 кг, соответственно. Чемпион России-2016 Егор Пономарев также впервые попробует себя на российском ковре в олимпийском весе 65 кг.

Якутская сборная проходила подготовительные сборы на горных вершинах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

Полный состав сборной РС(Я):

57 кг — Арыйаан Тютрин, Егор Потапов, Алексей Копылов

61 кг — Дмитрий Аксенов, Эдуард Григорьев, Петр Павлов, Семен Владимиров (Москва), Ньургун Александров (Локомотив)

65 кг — Виктор Рассадин, Егор Пономарев, Иван Ефремов, Дьулустаан Булатов (Локомотив)

70 кг — Константин Власов, Иван Барашков, Герман Устинов (Локомотив), Тимур Николаев (Москва)

74 кг — Айсен Копырин (Брянск)

97 кг — Андрей Аронов, Ньургун Сергин (Брянск).