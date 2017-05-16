19 мая в Якутске пройдет мини-ярмарка вакансий с участием работодателей

21 мая уже на протяжении многих лет в России отмечают День защиты от безработицы. Эта дата была учреждена общественными организациями по инициативе средств массовой информации в 1992 году с целью привлечения внимания общественности к проблеме безработицы.

В нашей стране право на труд и социальную защиту от безработицы гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации. Механизмы реализации этого права и государственной поддержки безработных прописаны в законе «О занятости населения в Российской Федерации», который был принят 19 апреля 1991 года, в этом же году начала свою работу государственная служба занятости населения.

В рамках мероприятий, приуроченных Дню защиты от безработицы, Центр занятости населения города Якутска 19 мая 2017 г. с 10-00 час. до 13-00 час. проводит информационную акцию.

В программе:

Мини-ярмарка вакансий с участием работодателей;

Профориентационный семинар-практикум «Современный подход к поиску работы»;

Информирование и консультации специалистов по государственным услугам службы занятости и по вопросам труда и занятости.

Приглашаем всех желающих по адресу: П. Алексеева, д. 6/1, каб. 105 и 200.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Справки по телефону 42-20-60

Все услуги службы занятости бесплатны