19-летний сосед ограбил жительницу Якутска

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от горожанки по факту кражи у нее телевизора «DEXP» из квартиры.

Потерпевшая пояснила полицейским, что в день кражи она ненадолго вышла из дома, не заперев дверь на ключ, и зашла к своим родственникам, которые живут в квартире напротив. По возвращению она обнаружила пропажу телевизора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался сосед потерпевший – неоднократно судимый 19-летний уроженец Среднеколымского района.

Установлено, что молодой человек периодически заходил к женщине с различными бытовыми просьбами, а его родители были в дружеских отношениях с потерпевшей. В день происшествия он как обычно зашел к ней, но никого не обнаружил в квартире. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он похитил телевизор и скрылся. Похищенное он сбыл случайному прохожему за 5000 рублей. По словам подозреваемого, он отдал вырученные 4000 рублей своей маме, а остальное потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.