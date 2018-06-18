19 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 19 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-13:00 – пер. Базовый, Вилюйский тракт 5, 6 км, Хатын-Юряхское шоссе, Окружное шоссе, Малая Марха (частично), И. Арбита 1/2-7 – работа в охранной зоне, работы по технологическому присоединению потребителей, Кальвица 24-32/3, К. Цеткин 6-20, Пекарского 2-10, Жорницкого 2, 4, 6 – ремонт трансформатора;

09:00-17:00 – Борисовка 3, Вилюйский тракт 6 км, Сергеляхское шоссе 10-12 км. (частично), 2 Набережная 10-36, М. Марха, пер. Дружный, Ушакова (частично) – капитальный ремонт;

10:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 10, 11 км, район птицефабрики – работа в охранной зоне;

10:00-15:00 – Воинская 10/1 – демонтаж энергооборудования;

13:30-17:00 – Егорова 2-22, Ф. Кона 8, 141, Даркылахская 1-40/1, Кржижановского 13П, Хоринский 7- 26, Кушнарева 23- 33 — работы по технологическому присоединению потребителей; район Птицефабрики (частично) – пасынкование опоры; Лермонтова 75-85, Тургенева 2-12 – ремонт энергооборудования.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Староватова — замена опор, установка крюков, монтаж провода.

Ленский район:

11:00-17:30 – п. Витим (ул. Индивидуальная, д. 1А,7,11,18,23, ул. Сосновая-30, ул. Ленина-25) — пасынкование опор.

Мирнинский район:

10:00-12:00 – п. Айхал (мкр. Дорожный: ул. Иванова 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Красных зорь 1, 2, склады) – замена энергооборудования.

14:00-15:30 – п. Айхал (ул. Советская 1, магазин «Айхал», гаражи, склады) – замена энергооборудования.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.