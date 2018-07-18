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19 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 19 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

08:30-12:00 – ДСК «Спорт-2», ДСК «Заря» (частично), Грэсовская – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-10:30 – Покровский тракт 10 км (частично), ДСК «Вымпел» – замена ВА РУ-0,4 кВ СТП Вымпел-2;

09:00-12:00 –Ивана Арбиты, Ямской переулок – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Новоподгорная, Березовая роща, Сырдахская, Лесная, Винокурова 1, 4-17, 20/1, 21, 41/7, Песчаная 1/8, 40-88, Дальняя 53-95, 97, 101, Покрышкина 19, 23, 27, 48/1, Тэкки Одулока 2, 17, Марии Расковой 1-5, ДСК «Авиатор-1», Малая Марха (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-12:00 – с. Тулагино, с. Сырдах (частично) – допуск СМО для демонтажа провода ВЛ 6-10 кВ Л-Северный;

09:00-17:00 – СОТ «Птицевод» – работы по технологическому присоединению потребителей;

10:00-12:00 – СОНТ «Сатал» – плановая проверка средств релейной защиты;

13:30-17:00 – Покровский тракт 9, 10 км (частично), СОТ «Росинка», Ивана Крафта (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-15:30 – Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, ДСК «Зеленая роща» – замена ВА РУ-0,4 кВ СТП «Звезда»;

15:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 13 км – замена ВА РУ-0,4 кВ СТП «Сергеляхское шоссе».

Амгинский улус:

09:00-20:00 – с. Бетюнь, с. Абага – замена опор ВЛ 35 кВ.

Вилюйский район:

10:00-17:00 – с. Хампа, с. Борогон, с. Тасагар, с. Тымпы – текущий ремонт КРУН СШ-10 кВ 1 и 2 очереди на ПС 35/10 кВ «Хампа».

Ленский район:

09:30-17:30 – п. Витим (Первомайская, Пристанская, Вычужина, Братьев Кашкадамовых) – проведение технического обслуживания КТП «Пристанская», КТП «ВРВП»;

09:30-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (ул. Пушкина) – монтаж провода СИП, перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ КТП «Толстого», ф. Пушкина;

10:00-20:00 – п. Батамай, п. Южная Нюя – замена траверс на опорах №№ 158-286 на ВЛ

10 кВ Л-309 «Южная Нюя – Батамай»;

14:00-18:00 – п. Пеледуй (котельная «Квартальная», пристань, пожарная часть, ДОУ «Сказка») – демонтаж ВЛ 10 кВ ф. «Посёлок-2», ф. «Грузовой причал».

Усть-Алданский улус:

14:00-16:00 – с. Бердигестях, с. Асыма, с. Кюерелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин, с. Илбенге, с. Ерт, с. Дикимдя – подключение выключателя В-110-1Т после ремонта ПС110/35/6 кВ «Бердигестях».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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