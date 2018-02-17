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17 февраля 2018, 15:58
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19 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 19 февраля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Гастелло 5, 5/1, Тимирязева 39-62/4, Олега Кошевого 2-10, Челюскина 32-67, Чернышевского 72-74/1, 68, 21-25, Крупской 57, 61, Лизы Чайкиной 2, Матросова 4/1-12/1;
09:00-17:00 – Чернышевского 100-106/3, Наука квартал 15-56, Лонгинова 88а, 91, К. Цеткин 14/1-14/5, Рыдзинского 12/1-24/3, Жорницкого 7/2-15, Песчаная 1-18, Билибина 25/7, Сергеляхское шоссе 10 км;
11:00-17:00 – Борисовка 1-й квартал, Сергеляхское шоссе 11 км, 12 км, Хатынг-Юряхское шоссе 7-9 км, Вилюйский тракт 5км, 6 км;
13:30-17:00 – Сергеляхское поле 6, Красильникова 6/4-15/1, Автодорожная 10, 23, 57, 42/1.

Ленский район:
15:00-17:00 – п. Пеледуй (частично).

Сунтарский улус:
10:00-12:00 – с. Сунтар (частично);
12:00-17:00 – с. Тюбяй-Жархан.
В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.
Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.
Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.
Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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