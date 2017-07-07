189 исследователей и почетных гостей собрал форум «Эпическое наследие»

Началось пленарное заседание Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика».

В рамках Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» сегодня, 7 июля 2017 года, проводится Международная научная конференция «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика».

Научно-исследовательский институт Олонхо Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова совместно с ЮНЕСКО, Правительством Республики Саха (Якутия) 6-8 июля 2017 г. проводит Международную научную конференцию, в пленарном заседании которой примут участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Алтай Иван Белеков.

Пленарное заседание международной конференции с приветственной речью открыла народный депутат республики, ректор СВФУ имени М.К. Аммосова Евгения Михайлова.

С основными докладами выступают директор научно-исследовательского института Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова, доктор исторических наук Василий Иванов, директор Института манасоведения Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, кандидат философских наук Топчубек Тургуналиев, заместитель директора Института Этнических народов провинции Ганьсу (Китай), господин Анба, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора Калмыцкого научного центра РАН Тамара Басангова, кандидат филологических наук, руководитель Центра нематериального культурного наследия народов Республики Саха (Якутия) Агафья Захарова, директор центра изучения мировых искусств Далласского института прикладной лингвистики (Техас США) Робин Харрис, доктор филологических наук, профессор, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, доктор исторических наук, профессор, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия Валерий Юрченков.

На конференции будут презентованы проекты ЮНЕСКО в Республике Саха (Якутия).

На дискуссионных площадках конференции ученые, ведущие мировые эпосоведы, сказители и исполнители эпического наследия из зарубежных стран и разных регионов Российской Федерации обсуждают вопросы дальнейшего углубления и расширения научного изучения национальных эпосов, реализации программы ЮНЕСКО по культурному разнообразию в киберпространстве, сохранения сказительского искусства и использования потенциала эпического наследия народов мира в условиях глобализации.

Во Втором международном эпическом форуме «Эпосы народов мира на земле Олонхо» участвуют 189 исследователей, исполнителей эпосов и почетных гостей из разных стран.