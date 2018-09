18 сентября — «Орел и решка» в Якутии!

View this post on Instagram

Эпизод программы «Орел и решка», снятый в Якутии, выйдет в эфир телеканала «Пятница» 18 сентября, передает телеканал «Якутия 24». • Съемочная группа побывала в Якутии в июне. Ведущая Жанна Бадоева побывала на Ысыахе Туймаады в Ус Хатыне, в комплексе «Царство вечной мерзлоты» и на леднике Булуус. • «Орел и решка» — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. «Орел и решка. Россия» снимается российским телеканалом «Пятница» по лицензии. . #sakhalife #орелирешка #жаннабадоева