18 мая пройдет благотворительный концерт звезд Якутии

Торжества по случаю празднования Великой Победы продолжаются весь май на всей территории Республики Саха (Якутии). 18 мая, в четверг по просьбе ветеранов войны, труда и тыла города Якутска будет повторен концерт «Славим Великую Победу» — это совместный проект АГИКИ и ЯМК имени М.Н.Жиркова В благотворительном концерте участвуют: Оркестр народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств Хор «Эдельвейс» Якутского музыкального колледжа — руководитель Людмила Шумилова Михаил Погодаев (баян) Егор Громов (балалайка) Альбина Борисова (колоратурное сопрано) Марина Силина (сопрано) Григорий Петров (тенор) Влад Киселев (тенор) Анастасия Мухина (меццо-сопрано) Дирижер – Николай Пикутский Ведет концерт – Саргылана Яковлева Вход свободный Начало: 16-00 Концерт пройдет в Большом зале Якутского музыкального колледжа имени М.Н.Жиркова Контакт: 8-924-175-81-67. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба АГИКИ.

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