18 мая пройдет благотворительный концерт звезд Якутии

Торжества по случаю празднования Великой Победы продолжаются весь май на всей территории Республики Саха (Якутии).
18 мая, в четверг по просьбе ветеранов войны, труда и тыла города Якутска будет повторен концерт «Славим Великую Победу» — это совместный проект АГИКИ и ЯМК имени М.Н.Жиркова
В благотворительном концерте участвуют:
Оркестр народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств
Хор «Эдельвейс» Якутского музыкального колледжа — руководитель Людмила Шумилова
Михаил Погодаев (баян)
Егор Громов (балалайка)
Альбина Борисова (колоратурное сопрано)
Марина Силина (сопрано)
Григорий Петров (тенор)
Влад Киселев (тенор)
Анастасия Мухина (меццо-сопрано)
Дирижер – Николай Пикутский
Ведет концерт – Саргылана Яковлева
Вход свободный
Начало: 16-00
Концерт пройдет в Большом зале Якутского музыкального колледжа имени М.Н.Жиркова
Контакт: 8-924-175-81-67.comments powered by HyperComments