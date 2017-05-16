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Культура & Образование
16 мая 2017, 9:23
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18 мая пройдет благотворительный концерт звезд Якутии

Торжества по случаю празднования Великой Победы продолжаются весь май на всей территории Республики Саха (Якутии).

18 мая, в четверг по просьбе ветеранов войны, труда и тыла города Якутска будет повторен концерт «Славим Великую Победу» — это совместный проект АГИКИ и ЯМК имени М.Н.Жиркова

В благотворительном концерте участвуют:

Оркестр народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств

Хор «Эдельвейс» Якутского музыкального колледжа — руководитель Людмила Шумилова

Михаил Погодаев (баян)

Егор Громов (балалайка)

Альбина Борисова (колоратурное сопрано)

Марина Силина (сопрано)

Григорий Петров (тенор)

Влад Киселев (тенор)

Анастасия Мухина (меццо-сопрано)

Дирижер – Николай Пикутский

Ведет концерт – Саргылана Яковлева

Вход свободный

Начало: 16-00

Концерт пройдет в Большом зале Якутского музыкального колледжа имени М.Н.Жиркова

Контакт: 8-924-175-81-67.

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Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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